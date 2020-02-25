В Японии умер старейший мужчина Земли

Скончался старейший мужчина в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, 112-летний Титэцу Ватанабэ, житель японской префектуры Ниигата. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года, предыдущий обладатель титула старейшего мужчины, также японец, Масадзо Нонака скончался 20 января 2019 года, в возрасте 113 лет.

Жители Японии прочно закрепились в верхних строчках мировых рейтингов долголетия. Так, 117-летняя Канэ Танака носит титул самого старого человека на планете по версии Книги рекордов Гиннесса.

Абсолютный же рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет. При этом она стала единственным человеком, который документально подтвердил достижение им 120-летнего возраста. Также она удерживала титул «самого старого живого человека на Земле» дольше, чем любой другой долгожитель.

Источник: Газета Известия