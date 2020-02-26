В Disney сменилось руководство

Новым главой компании стал Боб Чапек , ранее возглавлявший совет по тематическим паркам, опыту и производству продуктов Disney.

Генеральный директор Walt Disney Боб Айгер уходит в отставку. Об этом сообщается на сайте корпорации.

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