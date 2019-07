В Facebook сообщили о решении проблем в работе сервисов

Компания Facebook сообщила, что проблемы, которые привели к сбоям мессенджера WhatsApp, а также соцсетей Instagram и Facebook в среду, были решены. Об этом говорится в сообщении корпорации, опубликованном в Twitter.

«Ранее некоторые пользователи испытали трудности при загрузке и отправке фотографий, видеозаписей и прочих файлов на наших приложениях и платформах. Проблема решена, и мы должны снова заработать на все 100%. Приносим извинения за неудобства», — написали в Facebook.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We’re sorry for any inconvenience.

