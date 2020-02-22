В IBU объяснили обыски в номерах членов сборной России по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) обратился в полицию Италии по причине того, что личный тренер российского спортсмена Александра Логинова Александр Касперович находился в стране по чужой аккредитации. Об этом стало известно в субботу, 22 февраля.

Президент союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в эфире телеканала МАТЧ ТВ подчеркнул, что в заявлении IBU в правоохранительные органы фигурируют фамилии Логинова и Касперовича. Он добавил, что направился в местное отделение полиции для выяснения обстоятельств.

«В полицию написано официальное письмо от Международного союза биатлонистов (IBU), потому что Александр Касперович (личный тренер Александра Логинова — ред.) находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации», — цитирует слова главы СБР ТАСС.

Об обысках в номерах российских биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, а также их тренера Александра Касперовича стало известно 22 февраля. Сотрудники правоохранительных органов изъяли ноутбуки россиян. По словам комментатора Дмитрия Губерниева, полиция прибыла в отель в 6 утра.

Источник: Газета Известия