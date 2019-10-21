В NASA отметили важность участия всех стран в программе по освоению Луны

21 октября 2019     8
В NASA отметили важность участия всех стран в программе по освоению Луны

Соединенные Штаты хотят участия международных партнеров в своей программе по освоению Луны «Артемида». Об этом сообщил в понедельник, 21 октября, директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

Во время выступления на 70-м Международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне он назвал участие «астронавтов всех стран» в лунной миссии NASA целью организации. «По мере того, как мы продвигаемся вперед, нам нужно будет как можно больше международной поддержки», — цитирует Брайденстайна ТАСС.

В сентябре стало известно, что Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны.

19 сентября и.о. замглавы NASA Кеннет Бауэрсокс заявил, что американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки. По его словам, агентство прилагает все усилия для реализации планов высадки и «столь смелые цели» похвальны.

Новая лунная программа США под названием «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли.

Источник: Газета Известия

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