В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии

Новая операция Турции на северо-востоке Сирии приведет к войне, заявил командир вооруженного формирования оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF) Мустафа Бали, сообщает канал Al Mayadeen.

Он добавил, что курдские отряды народной самообороны, входящие в SDF, в случае военного вторжения готовы дать отпор турецким вооруженным силам.

«Мы начнем повсеместную войну против турецкой армии, если она войдет в подконтрольные курдам районы», — предупредил Бали.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.

4 августа президент Турции заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат, на территории, подконтрольной поддерживаемым США курдским отрядам.

25 сентября МИД Египта призвал мировое сообщество привлечь Эрдогана к ответственности за поддержку терроризма.

Источник: Газета Известия