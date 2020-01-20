В Utair сообщили о решении больше не сажать самолеты в условиях ливня

Руководство авиаперевозчика Utair приняло решение больше не осуществлять посадку самолетов во время ливня. Такое заявление последовало после публикации отчета о причинах ЧП с самолетом авиакомпании в Сочи в 2018 году.

«Теперь в условиях ливневых осадков экипажи Utair вне зависимости от передаваемой на борт информации о коэффициенте сцепления принимают в расчет наихудшее состояние полосы», — цитирует сообщение авиакомпании «Интерфакс» 20 января.

По словам собеседника агентства, комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), опубликовавшая 16 января отчет о причинах ЧП, установила, что наземные службы сообщили пилотам неверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой, так как не оценивали состояние полосы перед посадкой. Именно по этой причине пилоты приняли решение о посадке, в результате чего воздушное судно не остановилось и выкатилось в реку.

Собеседник агентства также добавил, что авиакомпания попросила МАК проверить дренажную систему взлетно-посадочной полосы и рассчитать реальный уровень воды на ней в условиях ливня.

Пассажирский самолет авиакомпании Utair следовал из Москвы в Сочи 1 сентября 2018 года. После посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. В результате происшествия 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

В тот же день появилась запись переговоров пилотов перед ЧП. Первая попытка экипажа посадить самолет оказалась неудачной. Затем они отправились на второй круг. Диспетчеры, в свою очередь, отметили, что ветер постоянно меняется, тем не менее «погода подходит для посадки».

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Позже в Utair заявили о том, что обязуются выплатить компенсации всем пострадавшим.

Источник: Газета Известия