В WADA нашли защитника России

26 ноября 2019     11
В WADA нашли защитника России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд посчитала, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет бороться против рекомендации комитета по соответствию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях. Ее слова приводит NRK.

«МОК будет противодействовать этому. На карту поставлено слишком многое. Голосовать будут 12 человек, и я боюсь, что мы останемся в меньшинстве», — заявила Хеллеланд. Она отметила, что сделает все возможное для поддержки чистого спорта.

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00:07 — Сегодня

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Если рекомендация будет одобрена на собрании 9 декабря, то российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года только в нейтральном статусе. Кроме того, России могут запретить принимать международные соревнования.

В сентябре сообщалось, что информация из московской антидопинговой лаборатории подверглась изменениям. Передача этих данных была одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства. 23 ноября WADA рекомендовало вновь отозвать статус соответствия у российской организации.

Источник: Лента.Ру

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