Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»

10 ноября 2019     48
Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»

Российская певица Полина Гагарина расплакалась в эфире шоу «Голос» на Первом канале. Фрагмент записи опубликован в YouTube.

В проекте принял участие Дмитрий Клинаев — отец погибшего актера из «Физрука» Егора Клинаева. Участник признался, что решился выступить в память о сыне.

Гагарина выразила надежду на то, что проект поможет Клинаеву и «кардинально переключит». «Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.

18-летнего Егора Клинаева насмерть сбила машина 27 сентября 2017 года после того, как он остановился у места аварии, чтобы помочь пострадавшим. Актер сыграл Никиту Серебрянского в сериале «Физрук» и Димку Терентьева в трилогии «Частное пионерское». Он также принял участие в таких проектах, как «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» и «Операция “Кукловод”».

Источник: Лента.Ру

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