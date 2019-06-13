Газовые ограничения: Трамп не исключил введения санкций против участников проекта «Северный поток — 2»

Вашингтон изучает возможность введения санкций против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2». Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он призвал европейские страны покупать СПГ у Соединённых Штатов, а также раскритиковал Германию за её инвестиции в российский проект, который, по словам главы Белого дома, якобы ставит Берлин в зависимость от Москвы. Между тем в ФРГ неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, и решительно отвергали экстерриториальные санкции США.

Белый дом изучает возможность введения односторонних санкций в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой. Ограничительные меры могут наложить в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

В то же время американский лидер признал, что те, кто участвует в реализации энергетического проекта, «имеют право делать то, что они хотят».

Вместе с тем Трамп в очередной раз обрушился с критикой на Германию за сотрудничество с российской стороной в работе над строительством газопровода. По его словам, «Северный поток — 2» поставит Берлин в зависимость от Москвы.

«Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды от Германии», — заявил Трамп.

Отметим, что глава Белого дома практически полностью процитировал самого себя. Почти год назад перед началом рабочего завтрака в Брюсселе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом он использовал аналогичные формулировки. Тогда президент США указывал, что Германия находится в полной зависимости от России в энергетической сфере. Он отмечал, что считает неприемлемым тот факт, что Берлин тратит «миллиарды долларов» на участие в проекте «Северный поток — 2», но при этом не готов увеличить оборонные расходы для поддержания боеспособности Североатлантического альянса.

«Это крайне прискорбно, что Германия заключает крупную нефтегазовую сделку (проект «Северный поток — 2». — RT) с Россией. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключают соглашение с Россией на строительство газопровода. Они строят газопровод, который пополнит казну России на миллиарды долларов. Я считаю, что это совершенно неприемлемо. Плюс бывший канцлер Германии (Герхард Шрёдер. — RT) работает на российскую газовую компанию», — говорил Трамп 11 июня 2018 года.

При этом в самой Германии неоднократно указывали, что «Северный поток — 2» — это исключительно коммерческий проект. Кроме того, в Берлине резко осуждают угрозы Вашингтона применить санкции в отношении участников строительства газопровода.

«Мы приняли к сведению эти заявления, не комментируем их. Мы принципиально отвергаем экстерриториальные санкции», — заявили в Минэкономики Германии в ответ на более ранние заявления министра энергетики США Рика Перри о возможности введения ограничительных мер.

«Северный поток — 2» — это две нити газопровода, которые пройдут от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Их совокупная мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. По состоянию на 4 июня, уложено 1391 км газопровода — около 57% от его общей протяжённости.

В ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 президент РФ Владимир Путин указывал, что энергетический проект реализуется в интересах европейских потребителей, но те, кто «привык к исключительности и вседозволенности», пытаются его «торпедировать». На этом фоне премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что Братислава готовится стать частью проекта газопровода после его запуска.

Архивное фото. Укладка труб для газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море

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Газовые отношения

Помимо критики в адрес трансбалтийского газопровода, Дональд Трамп в очередной раз призвал Европу присмотреться к американскому сжиженному природному газу (СПГ).

«У нас есть что-то гораздо лучше — СПГ. И многие европейские страны, включая вашу (Польшу. — RT), хотят его приобретать. Он в огромных объёмах продаётся во всем мире, в том числе в Европе. Думаю, так и должно быть», — сказал глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом по итогам встречи глав государств был подписан дополнительный контракт о поставке СПГ между польской государственной энергетической компанией PGNiG и американской Venture Global LNG. Согласно соглашению, объём поставок голубого топлива из-за океана увеличится на 1,5 млн тонн в год — с 1 до 2,5 млн тонн.

«Польша и США заключили крепкий и стратегический союз и дружбу, которую усиливает совместная вовлечённость в энергетическую безопасность и понимание, что реальная энергетическая безопасность достигается благодаря энергетическому разнообразию», — заявил министр энергетики США Рик Перри.

Напомним, осенью 2018 года в Варшаве заявили, что не планируют продлевать контракт с российским «Газпромом», который истекает в 2022 году. По этому договору польская сторона могла закупать около 10 млрд куб. м газа, поступающего по магистрали «Ямал — Европа», проходящей через белорусскую территорию.

На этом фоне Польша заключила ряд долгосрочных договоров о поставках сжиженного природного газа с американскими Cheniere Marketing International, Port Arthur LNG и Venture Global LNG. Как позднее заявляла посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер, «Польша станет центром реэкспорта» американского СПГ в Восточной Европе.