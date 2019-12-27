«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

27 декабря 2019     16
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский газовый холдинг в пятницу, 27 декабря.

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Источник: Газета Известия

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