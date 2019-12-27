«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский газовый холдинг в пятницу, 27 декабря.
Материал дополняется.
Источник: Газета Известия
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский газовый холдинг в пятницу, 27 декабря.
Материал дополняется.
Источник: Газета Известия
|
7 января из-за крестного хода перекроют несколько улиц Севастополя
Ограничения для транспорта введут 7 января с 11:30 до 13:00. Маршрут хода: площадь Кролевецкого – участок улицы Челюскинцев, от Кролевецкого до …
|
Открыто голосование в новогоднем конкурсе ГТРК «Севастополь»
2 декабря, на интернет-портале «Вести – Севастополь» стартовал конкурс фотографий на самое креативное новогоднее оформление интерьера: офиса, школьного класса, группы …
|
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда
«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский газовый холдинг в …
|
Вести Севастополь 27.12.2019. Выпуск 17:00
Главные темы выпуска: – Новую часть моста через суходол сегодня открыли на проспекте Гагарина. Когда завершат строительство? – Бронепоезд, который …
|
В Севастополе растёт спрос и цены на советские ёлочные игрушки
Мода на советские ёлочные игрушки возвращается. В Севастополе увеличился спрос на стеклянных зайцев, медведей, космонавтов. Такие игрушки украшали новогодние деревья …