«Газпром» захотели лишить монополии

Российскую компанию «Газпром» захотели лишить монополии — допуск к экспорту газа по трубе могут получить независимые производители. Это следует из Энергетической стратегии России до 2035 года, опубликованной на сайте Минэнерго страны.

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Согласно документу, соответствующий вопрос рассмотрят «при необходимости». В частности, это произойдет, если властям России потребуется нарастить экспортные объемы газа за рубеж.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил, что пока вопрос либерализации экспорта газа по трубе не поднимается в правительстве. Однако он указал, что «есть мягкие формулировки о том, что может быть».

В настоящее время «Газпром» является монополистом в области экспорта трубопроводного газа из России. В 2013 году к экспорту сниженного природного газа допустили компании, у которых есть лицензии на разработку шельфовых участков, и в которых более 50 процентов акций принадлежит государству.

Источник: Лента.Ру