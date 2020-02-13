«Газпром» попросил помощи у государства

С 2022 года «Газпром» хотел бы получить от государства льготу по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых месторождений. Соответствующее предложение компания направила в Министерство финансов. Об этом рассказал зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов, передает РИА Новости.

В ходе выступления на Дне инвестора он объяснил, что компания попросила помощи для повышения эффективности работ. При этом Садыгов уточнил, что расчеты пока продолжаются, а на трехлетний бюджет ситуация никак не влияет.

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Ранее зампред правления компании Елена Бурмистрова на Дне инвестора в Лондоне рассказала, что компания уже признала невозможность выполнить план поставок в Европу в 2020 году.

По его словам, выборка топлива из подземных хранилищ идет медленнее, чем обычно, а у поставщиков сжиженного природного газа скопился избыток топлива.

В прошлом году поставки «Газпрома» в Европу остановились на уровне 199 миллиардов кубометров, хотя компания планировала поставить более 200. Доля российского монополиста на европейском рынке сократилась до 42,5 процента. Главной причиной стал провал по поставкам в Турцию — за год они сократились на 40 процентов.

Источник: Лента.Ру