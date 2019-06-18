«Газпром» предложил Украине начать все с чистого листа

«Газпром» в январе предложил «Нафтогазу» заключить мировое соглашение и начать переговоры с чистого листа, однако это не вызвало отклика с украинской стороны. Об этом заявил член правления «Газпрома» Сергей Кузнец, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Предложение высказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, утверждает Кузнец. «Алексей Борисович озвучил, что мы готовы рассмотреть нулевой вариант и вернуться к переговорам, что называется, с чистого листа», — рассказал он.

Однако украинская сторона не согласилась с условиями и пытается изменить формат соглашения. «Они говорят: нет, то решение, что вынесено в нашу пользу, давайте оставим как есть, а вот наши будущие требования — давайте от них откажемся и заключим на их основе мировое соглашение. Но это напоминает анекдот про Винни-Пуха: нам прислали десять апельсинов, давайте поровну поделим, но свои восемь я уже съел», — заявил Кузнец.

«Газпрома» готов обсудить мировое соглашение, если «Нафтогаз» будет готов к равным условиям, добавил он.

О предложении «Газпрома» пойти на мировую в спорах с «Нафтогазом» ранее сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал предложение о мировом соглашении абсурдным.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа. «Нафтогазу» была присуждена компенсация в 2,6 миллиарда долларов.

Источник: Лента.Ру