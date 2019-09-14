«Газпром» снизил поставки газа через Opal

14 сентября 2019     15
«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal и-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза. Об этом 14 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на сообщение немецкого Федерального сетевого агентства.

Ограничения на доступ российской компании к газопроводу Opal вступило в силу этим утром: поставки снизились примерно на 0,6 млн кубов в час.

Одновременно с этим на 0,3 млн кубов в час увеличились транзитные мощности газопровода Nel, который вместе с Opal принимает российский газ из «Северного потока».

Спор о доступе «Газпрома» к мощностям OPAL начался в 2009 году, когда Евросоюз принял Третий энергопакет, призванный защитить европейский рынок от доминирования того или иного поставщика.

Ситуация разрешилась в 2016 году, когда Еврокомиссия, сделав для OPAL исключение, увеличила квоты «Газпрома» (единственного поставщика топлива по этой ветке) на поставки до 90%. Однако 10 сентября 2019 года Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и отменил решение ЕК. Теперь российская компания должна сократить транспортировку по трубе до половины транзитной мощности.

Трубопровод Opal является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией.

Источник: Газета Известия

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