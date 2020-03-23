Гайдай просил 17-летнюю звезду «Операции Ы» показать фигуру в купальнике

23 марта 2020     5
Гайдай просил 17-летнюю звезду «Операции Ы» показать фигуру в купальнике

Российская актриса Наталья Селезнева в программе «Судьба человека» вспомнила, как режиссер Леонид Гайдай попросил ее раздеться ради роли в фильме. Запись передачи опубликована на сайте телеканала «Россия 1».

Когда звезду «Операции Ы» спросили про ее старую фотографию в купальнике, она ответила, что появилась в нем на пробах перед кинематографистом: Гайдай хотел увидеть артистку, которой на тот момент было 17 лет, без сарафана.

«Он был жуткий провокатор. Он говорит, очень интеллигентно, на вы: Вы можете показать свою фигуру? Вы читали сценарий?” Я говорю: “Нет, я не могу раздеться”. А он говорит: “Да нет, у вас просто плохая фигура, вы стесняетесь”», — поделилась Селезнева. Она отметила, что слова режиссера ее разозлили, поэтому она сняла сарафан. После этого артистку сразу же утвердили на роль.

В 2018 году актриса Наталья Варлей, известная по роли студентки Нины в ленте «Кавказская пленница», рассказала о домогательствах со стороны Леонида Гайдая. По ее словам, женатый кинематографист однажды пытался поцеловать ее, а после отказа заявил, что ее роль в фильме будет озвучивать другая актриса.

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Источник: Лента.Ру

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Гайдай просил 17-летнюю звезду «Операции Ы» показать фигуру в купальнике
Гайдай просил 17-летнюю звезду «Операции Ы» показать фигуру в купальнике

Российская актриса Наталья Селезнева в программе «Судьба человека» вспомнила, как режиссер Леонид Гайдай попросил ее раздеться ради роли в фильме. …



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