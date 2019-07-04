Гарвардские ученые создали способную увидеть плащ-невидимку камеру

4 июля 2019     5
Гарвардские ученые создали способную увидеть плащ-невидимку камеру

Физики из Гарвардского университета (США) создали первую оптическую камеру, которая способна сфотографировать плащ-невидимку и другие системы камуфляжа благодаря возможности распознать поляризованное излучение. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Один из авторов проекта Пол Шевалье рассказал, что поляризация света меняется в тот момент, когда он отражается от какой-либо поверхности. Это свойство позволило реконструировать трехмерную структуру объектов, их глубину и отличать естественные и рукотворные предметы, даже в случае идентичной формы и окраски.

За последние несколько лет физики создали несколько устройств, которые позволяет делать объекты невидимыми, используя разные диапазоны излучения. Их функциональность довольно ограничена, часть из них работает только с двухмерными предметами, некоторые при определенном угле обзора или строго заданной температуре.

Подобного рода плащи-невидимки состоят из искусственных конструкций из множества кусочков материи и наночастиц. Он поглощают свет, а затем повторно излучают его, чтобы заставить волны огибать предмет, чтобы не замечать его присутствия.

28 июня гендиректор предприятия-разработчика «ОКБ-Планета» Александр Петров сообщил, что в России создали пассивную радиолокационную станцию «Тропа», которая невидима для самолетов и дронов-разведчиков.

Источник: Газета Известия

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