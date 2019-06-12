Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»

12 июня 2019     6
Гвардиола отклонил многомиллионное предложение «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» ищет замену итальянцу Массимилиано Аллегри: одним из вариантов был Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити». Об этом сообщает Eurosport.fr.

Наиболее вероятной кандидатурой является итальянец Маурицио Сарри. Однако «Ювентус» попытался переманить наставника «Сити». Руководство туринского клуба предлагало Гвардиоле зарплату в 20 миллионов евро в год. Тем не менее испанец ответил на предложение «Ювентуса» отказом.

Об уходе Аллегри с поста главного тренера «Ювентуса» стало известно в мае. Итальянец возглавил клуб в 2014-м и пять раз привел его к победе в чемпионате.

Под руководством испанца «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/2019. Это второе чемпионство Гвардиолы с тех пор, как он возглавил клуб в 2016-м. До этого специалист работал в «Баварии» и «Барселоне». Он по три раза выигрывал чемпионаты Испании и Германии.

«Ювентус» по итогам прошедшего сезона в 37-й раз выиграл чемпионат Италии.

Источник: Лента.Ру

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