Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

10 декабря 2019     10
Гендиректора «Метростроя» арестовали по обвинению в растрате

В Санкт-Петербурге по обвинению в растрате арестован генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Александров заключен под стражу до 8 февраля следующего года решением Дзержинского районного суда Петербурга.

Согласно версии следствия, Александров вступил в сговор с руководителем Управления производственно-технологической комплектации «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым для хищения денежных средств ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку нерудных материалов под видом исполнения государственных контрактов.

Возможный ущерб от действий фигурантов превышает 178 млн рублей.

Александров был задержан ранее 10 декабря. Он просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или залога нежилого помещения стоимостью 25 млн рублей, заявив, что он открытый человек и не собирается ни от кого бегать и препятствовать правосудию.

В январе Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры разорвал контракты с ОАО «Метрострой». Как сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко, «решение (о расторжении контракта) было назревшим».

Источник: Газета Известия

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