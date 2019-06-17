Гендиректор Пятого канала рассказал об успехах

17 июня 2019     12
Гендиректор Пятого канала рассказал об успехах

В прошедшем телевизионном сезоне были зафиксированы исторические рекорды по среднемесячной доле Пятого канала. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в понедельник, 17 июня.

Рекорд был отмечен в ноябре 2018 года в аудитории «Все 25–59» и составил 6,7%, а в феврале 2019-го — сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,8% и «Все 18+» —7,1%. Отмечается также, что уже третий год подряд Пятый канал сохраняет за собой абсолютное лидерство среди национальных телеканалов по среднесуточному времени просмотра в аудитории «Все 25–59».

«В этом году Пятый канал получил невероятное количество самых разных наград. Каждая такая победа — это признание нашего профессионализма, опыта, знаний. Это и помогает сплотить коллектив, и выводит на арену новых лидеров. Мотивирует сотрудников работать лучше. Ну, и, конечно, создает благоприятный информационный фон. Такого количества наград у канала, как в этом году, не было ни разу за всю его историю!» — подчеркнул гендиректор телеканала Юрий Шалимов.

14 июня стало известно, что команда Пятого канала примет участие в благотворительной регате «Свет. Дети», которая прошла 16 июня в акватории Финского залива. Все средства, собранные за время акции, пойдут на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Найдена самая тесная квартира Москвы
Найдена самая тесная квартира Москвы

На московском рынке аренды жилья порядка 0,3 процента всех предложений приходится на квартиры малой площади (до 20 квадратных метров). При …


Гендиректор Пятого канала рассказал об успехах
Гендиректор Пятого канала рассказал об успехах

В прошедшем телевизионном сезоне были зафиксированы исторические рекорды по среднемесячной доле Пятого канала. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» …


На долги по зарплате севастопольцы смогут пожаловаться по «горячей линии»
На долги по зарплате севастопольцы смогут пожаловаться по «горячей линии»

С 19 по 21 июня в Севастополе будет работать “горячая линия” по вопросам задолженности по зарплате, сообщила пресс-служба прокуратуры города …


Жители Севастополя проверили ВИЧ-статус в центре города
Жители Севастополя проверили ВИЧ-статус в центре города

На площади Нахимова на один день останавливалась передвижная медицинская лаборатория. Экспресс-тест на наличие или отсутствие вируса иммунодефицита человека могли пройти …


Известные боксёры России обратились к севастопольцам (ВИДЕО)
Известные боксёры России обратились к севастопольцам (ВИДЕО)

14 июня Севастополь с размахом отметил 236-й день рождения. На концерте ко Дню города власти чествовали отличившихся севастопольцев: победителей конкурса …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты