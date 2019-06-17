Гендиректор Пятого канала рассказал об успехах

В прошедшем телевизионном сезоне были зафиксированы исторические рекорды по среднемесячной доле Пятого канала. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в понедельник, 17 июня.

Рекорд был отмечен в ноябре 2018 года в аудитории «Все 25–59» и составил 6,7%, а в феврале 2019-го — сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,8% и «Все 18+» —7,1%. Отмечается также, что уже третий год подряд Пятый канал сохраняет за собой абсолютное лидерство среди национальных телеканалов по среднесуточному времени просмотра в аудитории «Все 25–59».

«В этом году Пятый канал получил невероятное количество самых разных наград. Каждая такая победа — это признание нашего профессионализма, опыта, знаний. Это и помогает сплотить коллектив, и выводит на арену новых лидеров. Мотивирует сотрудников работать лучше. Ну, и, конечно, создает благоприятный информационный фон. Такого количества наград у канала, как в этом году, не было ни разу за всю его историю!» — подчеркнул гендиректор телеканала Юрий Шалимов.

14 июня стало известно, что команда Пятого канала примет участие в благотворительной регате «Свет. Дети», которая прошла 16 июня в акватории Финского залива. Все средства, собранные за время акции, пойдут на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Источник: Газета Известия