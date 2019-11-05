Генерал Дрыманов рассказал в суде о передаче коньяка

Бывший начальник Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ генерал-майор юстиции в отставке Александр Дрыманов заявил, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал в мешке коньяк, а не деньги. Об этом 5 ноября пишет «Интерфакс».

«Могу уверено сказать, что никаких денег Никандрову не передавал, а в мешке был коньяк», — сообщил он на судебном заседании.

По словам Дрыманова, его заместитель собирался на встречу с коллегами и попросил у него алкоголь.

В Мосгорсуд дело бывшего руководителя столичного главка СК было направлено 2 октября — тогда Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в получении Дрымановым взяток. Обвиняемые не признали вину, уточняет ТАСС.

Обвинение в окончательной редакции Дрыманову предъявили в мае.

Как сообщают журналисты со ссылкой на информированные источники, несколько офицеров СК РФ получили взятку размером $1 млн за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). После этого они поделили сумму, Дрыманов получил пятую часть.

Второй эпизод связан с получением генералом €9850 от своего первого заместителя Дениса Никандрова за покровительство. О факте передаче денег Никандров заявил на заседании суда по делу бывшего руководителя Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Сам Дрыманов не признает своей вины. Он считает себя оговоренным, уточняет «Газета.ру».

31 июня 2018 года он написал рапорт об уходе в отставку. В качестве причины назывался выход на пенсию в связи с достижением предельного возраста. Генерала задержали 17 июля в рамках «дела Шакро Молодого». Кроме того, его обвиняли в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность.

Дрыманову предъявили обвинения по двум эпизодам дела о взятках. Суд принял решение об аресте, который в марте 2019 года продлили до 16 июня.

Источник: Газета Известия