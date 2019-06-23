Генерал попытался остановить госпереворот и погиб

По меньшей мере два высокопоставленных чиновника погибли в ходе попытки госпереворота в эфиопском штате Амхара, сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Выступая на государственном телеканале, премьер-министр страны Абий Ахмед Али рассказал, что среди жертв заговорщиков — начальник штаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен (Seare Mekonnen). По словам эфиопского премьера, в Меконенна стреляли «люди из его ближайшего окружения», когда он пытался помешать нападавшим во время заседания правительства. По словам пресс-секретаря Ахмеда Али, Меконнен мог остаться в живых — его гибель пока не подтверждена.

Кроме того, во время попытки переворота были убиты глава правительства штата Амбачу Меконнен (Ambachew Mekonnen) и его советник. Сообщается, что восстание устроил местный военный руководитель — генерал Асамню Тсиге (Asamnew Tsige). На данный момент большинство его сторонников арестованы.