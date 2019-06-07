Генконсульство в Марселе ответило на статью о «российском шпионе»

7 июня 2019     7
Генконсульство в Марселе ответило на статью о «российском шпионе»

Российское генконсульство в Марселе отреагировало на статью французского издания Le Monde о раскрытом «российском шпионе», который якобы занимал дипломатические посты во Франции и Швейцарии.

Представительство отказалось комментировать сообщения газеты и заявило, что это не более чем «грязная инсинуация», пишет «РИА Новости».

Ранее издание опубликовало статью о человеке по имени Сергей Желтиков, который якобы в 2016 году занимал пост вице-консула в генконсульстве России в Марселе и в 2018 году был разоблачен швейцарской разведкой как шпион.

По информации газеты, Желтиков якобы имел отношение к россиянам Евгению Серебрякову и Алексею Моренцу, которых власти США и Нидерландов обвинили в причастности к подготовке хакерских атак в октябре 2018 года.

Источник: Газета Известия

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Генконсульство в Марселе ответило на статью о «российском шпионе»
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