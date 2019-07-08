Генпродюсер телеканала NewsOne предложил Зеленскому обсудить телемост

8 июля 2019     27
Генпродюсер телеканала NewsOne предложил Зеленскому обсудить телемост

Генеральный продюсер украинского телеканала NewsOne Василий Голованов предложил главе государства Владимиру Зеленскому встретиться и обсудить ситуацию вокруг отменившегося телемоста с телеканалом «Россия-1».

Голованов подчеркнул, что «телемост задумывался как журналистский проект без политики», как «честный разговор обычных людей», которые могли бы «задать вопросы друг другу». Именно поэтому вести мероприятие с обеих сторон должны были ведущие, не связанные с политикой.

Он напомнил Зеленскому его же слова о том, что журналисты — это слуги народа, а не «чиновников и политиков, которые будут указывать нам, журналистам, как выполнять свою профессиональную работу».

«Владимир Александрович, вы критиковали Петра Порошенко (экс-президента Украины — ред.) за слово «марионетка» в вашу сторону. Так вот, команда NewsOne — не марионетки кого-либо. Вы можете в этом убедиться, встретившись со всей нашей командой. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Надеюсь, Вы готовы ответить и на наши вопросы», — написал Голованов в Facebook.

Он добавил, что из-за инициативы телеканал «подвергся массированной атаке», а журналисты и их семьи получают угрозы физической расправы, что «выходит за рамки правового государства».

Двухчасовой телемост «Надо поговорить» должен был вестись из студий телеканалов «Россия 1» и NewsOne. В ходе программы жители Украины и России могли бы обсудить насущные вопросы «без политиков и одиозных пропагандистов». Ведущими с российской стороны должны были стать Андрей Малахов и Мария Ситтель.

Инициативу поддержали в Кремле. Там отметили, что несмотря на разногласия Киева и Москвы, народы должны общаться.

Однако идея не понравилась украинским политикам. В Верховной раде телемост назвали «оккупацией украинского медиапространства» и потребовали «очистить информационное пространство от влияния Кремля».

Сам Зеленский также раскритиковал инициативу, назвав телемост опасным пиар-ходом и попыткой «разделить украинцев».

Позднее в NewsOne заявили о поступающих в адрес журналистов угрозах и акциях протеста у здания редакции и в одностороннем порядке отменили телемост. На Украине против вещателя возбуждено уголовное дело о покушении на госизмену. Владелец телеканала и сотрудники вызваны на допрос в Генпрокуратуру Украины.

Источник: Газета Известия

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