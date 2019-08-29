Генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в отставку

29 августа 2019     16
Генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в отставку

Юрий Луценко написал заявление об отставке с поста генерального прокурора Украины. Об этом 29 августа сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

«Юрий Луценко написал заявление на имя президента [Украины Владимира] Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора», — написала она на своей странице в Facebook.

Сам Луценко признался, что после написания заявления почувствовал облегчение, так как работа на этой должности отнимала у него много сил.

«У меня ощущение облегчения, потому что работа генерального прокурора 24 часа в сутки, из них не менее 10-12 рабочих с максимальной ответственностью за страну. Прошу прощения за пафос, но я сделал все что мог ради того, чтобы Генеральная прокуратура перестала быть символом политических расправ», — цитирует его сайт «Комсомольская правда в Украине».

Луценко говорил о намерении покинуть пост в начале августа — написать заявление он обещал с началом работы Верховной рады девятого созыва, которая приняла присягу ранее 29 августа. После отставки он планировал заняться здоровьем, сообщает «Новое время».

Кроме того, Зеленский неоднократно вносил в парламент представление об увольнении Луценко, однако Рада предыдущего созыва отказывалась утверждать его отставку. Среди кандидатов на пост генпрокурора украинский лидер не раз называл заместителя главы своей администрации Руслана Рябошапку, пишет «Газета.ру».

Согласно украинским законам, генпрокурор назначается на должность и освобождается президентом страны по согласию Верховной рады. Луценко занял данный пост 12 мая 2016 года. Перед его назначением Верховная рада вносила изменения в законодательство, позволяющие утверждать на эту должность лиц без юридического образования и опыта работы.

До прихода на пост главы Генпрокуратуры Луценко занимал кресло министра внутренних дел, а также трижды был народным депутатом.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Партия Зеленского передумала делиться властью
Партия Зеленского передумала делиться властью

На первом заседании Верховной Рады не будет подписано коалиционное соглашение. Об этом заявил депутат от президентской партии «Слуга народа» Александр …


Самый интенсивный трафик на Крымском мосте в августе
Самый интенсивный трафик на Крымском мосте в августе

За три летних месяца по Крымскому мосту проехало более 2,2 млн автомобилей, это на 8,5% выше, чем в прошлом году. …


Коллектив и руководитель детского городка «Лукоморье» поддерживают Александра Брыжака
Коллектив и руководитель детского городка «Лукоморье» поддерживают Александра Брыжака

Активная работа на своем округе депутата Нахимовского муниципального образования Александра Брыжака не осталась не замеченной общественностью. Коллектив детского городка «Лукоморье» и его …


Впервые в Коктебеле открылся рэп-фестиваль.
Впервые в Коктебеле открылся рэп-фестиваль.

Об идее организации фестиваля рассказал Дмитрий Киселев — — Впервые я поддержал реперов в своей авторской программе «Вести недели». Они …


В Севастополе утверждён новый прожиточный минимум
В Севастополе утверждён новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года составила 11 538 рублей для всех категорий жителей. Эту цифру утвердили сегодня …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты