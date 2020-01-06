Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

6 января 2020     12
Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимального уровня в текущем веке. Его слова приводит ТАСС.

«Новый год начинается с волнений», — отметил Гутерриш. Он добавил, что нестабильность в мире возрастает. По его мнению, «даже ядерное разоружение уже может восприниматься как само собой разумеющееся».

Генсек подчеркнул, что он следит за последней эскалацией напряженности. Он призвал мировых лидеров возобновить диалог и проявлять максимальную сдержанность. «Давайте не забывать, какие ужасные страдания несет людям война. Наш общий долг — предотвратить их», — заключил Гутерриш.

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08:48 — 3 января

5 января Иран сообщил об отказе от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе, а Ирак объявил о решении вывести все иностранные войска со своей территории.

К таким решениям две страны пришли после убийства военными США Касема Сулеймани в Багдаде 3 января. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично президент США Дональд Трамп. В Тегеране пообещали отомстить Вашингтону, а Трамп пригрозил ответными ударами по 52 целям на территории Ирана.

Источник: Лента.Ру

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