Генсек ООН назвал борьбу с коронавирусом войной

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что весь мир в настоящее время находится в состоянии войны с коронавирусом. Об этом он сказал в четверг, 19 марта, общаясь с журналистами в формате видеоконференции.

«Мир стоит перед лицом общего врага. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа — его масштабу», — цитирует слова генсека ТАСС.

18 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что со времен Второй мировой войны ничто не требовало от немцев такой солидарности, как пандемия коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 начала распространяться в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers на 19 марта, в 176 странах мира заразились 225 252 человека. В России подтверждено 199 случаев инфицирования.

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Источник: Газета Известия