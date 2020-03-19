Генсек ООН назвал борьбу с коронавирусом войной

19 марта 2020     19
Генсек ООН назвал борьбу с коронавирусом войной

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что весь мир в настоящее время находится в состоянии войны с коронавирусом. Об этом он сказал в четверг, 19 марта, общаясь с журналистами в формате видеоконференции.

«Мир стоит перед лицом общего врага. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа — его масштабу», — цитирует слова генсека ТАСС.

18 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что со времен Второй мировой войны ничто не требовало от немцев такой солидарности, как пандемия коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 начала распространяться в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers на 19 марта, в 176 странах мира заразились 225 252 человека. В России подтверждено 199 случаев инфицирования.

Новость дополняется

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В музее-заповеднике «Изборск» приостановили приём посетителей
В музее-заповеднике «Изборск» приостановили приём посетителей

19:44 В музее-заповеднике «Изборск» в Псковской области временно приостановили приём посетителей из-за ситуации с коронавирусом. © Музей-заповедник “Изборск” vk.com Об …


Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом
Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом

19:48 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусной инфекцией COVID-19. © Fotostand …


Установлен диагноз Сталина по его книгам
Установлен диагноз Сталина по его книгам

Международная группа ученых установила диагноз советского лидера Иосифа Сталина по оставленным на его книгах отпечаткам. Об этом ТАСС рассказал один …


Снятые с поезда в Белоруссию россиянки устроили дебош в полиции
Снятые с поезда в Белоруссию россиянки устроили дебош в полиции

Снятые с поезда россиянки устроили дебош в отделении полиции. Видео в четверг, 19 марта, публикует Telegram-канал «Агентство Москва». По данным …


В Москве закрыли все колледжи из-за коронавируса
В Москве закрыли все колледжи из-за коронавируса

В Москве временно закрыли все колледжи из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 19 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты