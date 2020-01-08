Генсек ООН призвал избежать войны в Персидском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал избежать войны в Персидском заливе, передает ТАСС со ссылкой на заявление 8 января.

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке произошла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в ночь на 3 января.

В Пентагоне заявили, что атака проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа, который назвал убитого генерала «террористом номер один в мире». По мнению хозяина Белого дома, Сулеймани «планировал неминуемые нападения» на американцев.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны.

В ночь на 8 января с территории Ирана Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по американским базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле были выпущены 15 баллистических и крылатых ракет, 11 из которых попали в цель.

Пентагон заявил, что никто из находившихся на базах американских военных не пострадал, поскольку войска находились в состоянии повышенной готовности и после предупреждения о возможном нападении со стороны Ирана успели добраться до бункеров.

Позже, однако, иранское телевидение сообщило, что при атаке по американским позициям в Ираке погибли 80 человек.

Источник: Газета Известия