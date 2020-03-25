Германии предрекли эпидемию коронавируса

25 марта 2020     17
Германии предрекли эпидемию коронавируса

Число пациентов с коронавирусом в ФРГ в ближайшее время будет увеличиваться, так как Германия находится на пороге эпидемии. Об этом заявил глава института Роберта Коха Лотар Вилер в ходе пресс-конференции 25 марта.

За сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 4118, общее число превысило 31,5 тыс. Среди заболевших доля пожилых людей считается довольно низкой. Всего скончались 149 человек, уровень смертности составляет 0,4%, что ниже, чем в ряде других стран.

По словам Вилера, властям ФРГ удалось обнаружить большинство случаев заболевания довольно рано.

«Как и ожидалось, количество случаев заболевания увеличивается, мы находимся в начале эпидемии. Сегодня необходимо быть более дисциплинированными», — цитирует его Spiegel.

Вилер призвал рационально использовать тест-системы, отметив, что в стране их не так много, чтобы «применять их бесцельно».

Ранее в марте в институте Роберта Коха заявили, что вспышка COVID-19 продлится два года, при этом каждый пятый случай заражения будет тяжелым.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупреждала сограждан, что коронавирусом могут заболеть до 70% населения. В связи с этим она призвала жителей страны к «сплоченности и благоразумию».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. 29 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

Источник: Газета Известия

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