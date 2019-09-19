Германия передала России обвиняемого в содействии терроризму

19 сентября 2019     9
Германия передала России обвиняемого в содействии терроризму

Германия выдала России 19-летнего уроженца одной из кавказских республик, обвиняемого в вербовке через соцсети подростков в ряды террористов в Сирии. Об этом 19 сентября сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, находясь на территории Германии, вел переписку с двумя несовершеннолетними жителями России через соцсети. В ходе общения он стал уговаривать их вступить в незаконное вооруженное формирование, осуществляющее террористическую деятельность на территории Сирии. В конечном итоге подростки согласились, но отправиться в зону боевых действий им помещали сотрудники спецслужб, отреагировавшие на переписку.

«Несовершеннолетние соучастники, поддавшиеся вербовке, оперативно были установлены и привлечены к уголовной ответственности (приговорены за попытку принять участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства к трем годам колонии строгого режима), а их «духовный наставник» объявлен в розыск», — сообщили в СК.

О том, что мужчина проживает в Германии и оттуда же вел свою пропагандистскую деятельность, стало известно в апреле. При взаимодействии с сотрудниками Интерпола он был задержан в городе Хузум (земля Шлезвиг-Гольштейн).

Как говорится в сообщении, обвиняемый уже доставлен в Волгоградскую область. В ходе допроса он отказался от дачи показаний.

Ранее в этот же день сообщалось, что Тбилиси передал Москве обвиняемого в связях с ИГ Рамзана Ахъядова. Согласно Минюсту Грузии, он обвиняется в террористическом преступлении, а именно мобилизации людей в интересах ИГ и ведении боев в 2013-2015 годах.

Источник: Газета Известия

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