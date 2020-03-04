Германия передаст России данные о советских военнопленных

4 марта 2020     21
Германия передаст России данные о советских военнопленных

Германия передаст России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких лагерях, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. Его слова приводит РИА Новости.

В прошлом году главы МИД Германии и России договорились о передаче и использовании данных о нескольких сотнях тысяч советских военнопленных и интернированных, погибших в германском плену, сообщил посол. Соответствующее соглашение стороны подписали осенью в Берлине.

Фон Гайр подчеркнул, что передача тысяч блоков данных российской стороне запланирована на апрель. Он уверен, что это внесет свой вклад в прояснение судеб советских военнопленных, а также «в примирение».

В марте 2019 года в Арнсбергском лесу в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии поисковики обнаружили места массовых расстрелов советских и польских подневольных рабочих. Всего было найдено три локации, на которых обнаружили более 400 артефактов — обувь, столовые приборы, монеты, части одежды жертв. Также были выкопаны оружие и боеприпасы.

По данным историков, в том районе в марте 1945 года солдаты Вермахта и войск СС убили по меньшей мере 208 человек. Это было совершено из опасения, что немецкое командование может потерять контроль над военнопленными, которые составляли значительную часть рабочей силы Третьего рейха в то время.

Источник: Лента.Ру

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