Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

24 января 2020     15
Германия снова выделит миллионы евро блокадникам Ленинграда

Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, соответствующее соглашение будет подписано в начале следующей недели. Деньги будут переданы Москве из бюджета Германии в качестве «гуманитарного жеста в отношении ныне здравствующих блокадников». Этот шаг свидетельствует об осознании государством своей исторической ответственности, заявлял ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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00:01 — 31 августа 2019

Известно, что большая часть средств пойдет на модернизацию петербургского Госпиталя для ветеранов войн, оказывающего медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам. Ежегодно там проходят лечение около 35 тысяч человек.

Около 10 процентов от этой суммы пойдет на создание в Санкт-Петербурге Центра встреч для российской и немецкой общественности. В рамках этого проекта планируется организовывать поездки в Россию для специалистов, школьников и студентов из Германии для знакомства с историей блокады, памятными местами и ветеранами. Кроме того, место станет площадкой для академической и просветительской деятельности и дискуссий. Помимо этого будут привлекаться волонтеры из России и Германии для помощи ветеранам-блокадникам.

Консультации по выделению средств проходили между российской и немецкой сторонами с середины 2018-го при участии внешнеполитических ведомств двух стран, а также профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга. В 2019 году Берлин решил выделить 12 миллионов евро в честь 75-летия полного снятия блокады.

Источник: Лента.Ру

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