Герои «Возвращения в Простоквашино» найдут необычный предмет у себя в огороде

В новой серии «Возвращения в Простоквашино», режиссером которой стала Софья Кравцова, зрители увидят необычную находку пса Шарика в огороде. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм».

«Нечто похожее на корень попадется в руки Шарику, пока тот будет вскапывать огород. Археологическая ценность в доме простоквашинцев станет новым объектом споров архе-блогера Шарика и представителя бизнеса Матроскина», — указано в сообщении.

Отмечается, что Матроскин и Шарик в ходе эпизода будут выяснять, кому принадлежит корень, однако Дядя Федор решит отправить экспонат в город в подарок возлюбленной девочке Оле.

«Возвращение в Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. На YouTube-канале студии он выходит с 2018 года. Также эпизоды мультфильма выкладывали в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и на платформе сайта Кино Mail.Ru, пишет «Федеральное агентство новостей».

В марте сообщалось, что в третьем сезоне «Простоквашино» появится няня Веры Павловны.

Источник: Газета Известия