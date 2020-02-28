Герой телешоу о любви избил возлюбленную и проломил в ее доме стену

28 февраля 2020     18
Герой телешоу о любви избил возлюбленную и проломил в ее доме стену

Участник американской версии реалити-шоу «Холостячка» (The Bachelorette) Чад Джонсон (Chad Johnson) был арестован полицией за избиение возлюбленной. Как сообщает TMZ, конфликты между героем телешоу и его партнершей происходили на регулярной основе.

Полицейские Лос-Анджелеса задержали и поместили под арест 32-летнего уроженца штата Оклахома вечером 24 февраля. По данным источника портала в правоохранительных органах, его девушка Анналайз Мишлер (Annalise Mishler) позвонила по экстренному номеру 911 из-за того, что во время спора в ее доме Джонсон напал на нее.

Мишлер утверждает, что бывший участник реалити о поиске любви, находясь в нетрезвом состоянии, проломил дыру в стене, а также избил ее. Видео с его криками она также публиковала в Instagram-сторис.

Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, обнаружили на лице девушки видимые покраснения. Бывшую звезду телешоу подозревают в домашнем насилии и краже. По словам Мишлер, он также украл у нее телефон, когда она звонила в полицию.

Незадолго до ареста Джонсон дал интервью TooFab, в котором принес извинения за свое поведение в доме возлюбленной. Он признал, что перебрал с алкоголем из-за их расставания, назвав это «большим рецидивом». «Я напился до такой степени, что не помнил, что был у нее. Я облажался на тысячу процентов. Нельзя просто так взять и вернуть все на свои места после подобного», — добавил телезвезда.

Ранее участник нового сезона американской версии реалити-шоу «Холостяк» Питер Вебер (Peter Weber) разозлил фанатов передачи откровенным признанием. На встрече с одной из претенденток, Мэдисон Преветт (Madison Prewett), мужчина во время обсуждения возможной помолвки заявил, что за несколько дней до их разговора занимался сексом с другими девушками.

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Источник: Лента.Ру

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