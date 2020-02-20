ГИБДД и судебные приставы начали отлавливать неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала искать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом 20 февраля сообщила газета «Коммерсант».

Полицейские останавливают автомобили должников, а приставы накладывают на них арест. Такая мера применяется в отношении тех, у кого есть сотни неоплаченных штрафов. Поводом для таких действий стало ДТП в Москве в конце января, когда у виновника аварии было 650 штрафов за последний год. Тогда в результате ДТП погиб человек.

Выяснилось, что в России более 70 автомобилистов и 180 юридических лиц имеют более 1000 неоплаченных штрафов. У одной из жительниц Москвы есть 2,5 тыс. штрафов, на сумму более 500 тыс. рублей. Большая часть неплательщиков зарегистрированы в столице. Их автомобили отслеживают с помощью камер. Планируется, что до конца года находить нарушителей будут и в остальных регионах Центрального федерального округа (ЦФО).

Как отметил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, у человека с огромным количеством неоплаченных штрафов «что-то не так». Иногда случаются ошибки или человек не получает письма с фиксацией нарушений, однако к такому количеству долгов «это едва ли может привести».

Ранее, 10 февраля сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 раз нарушил правила дорожного движения. Выяснилось, что у мужчины нет прав на управление машиной, поскольку истек срок действия его водительского удостоверения.

Источник: Газета Известия