ГИБДД опубликовала карту фото- и видеокамер на дорогах

31 июля 2019     15
ГИБДД опубликовала карту фото- и видеокамер на дорогах

Государственная автоинспекция впервые опубликовала карту, на которой указаны все размещенные на дорогах камеры наблюдения. Как сообщило в среду, 31 июля, «РИА Новости», портал запустили в тестовом режиме. Однако на момент подготовки данного материала ресурс был недоступен.

Как сообщила информагентству официальный представитель МВД России Ирина Волк, портал создан не только для информирования участников дорожного движения, но и в помощь разработчикам навигационных приложений.

10 июля Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о публикации адресов всех фото- и видеокамер на дорогах Москвы.

26 июня президент России Владимир Путин призвал не прятать камеры фото- и видеофиксации ДТП на опасных участках автодорог. Глава государства обратил внимание участников на то, что данные устройства устанавливаются для снижения числа дорожно-транспортных происшествий и повышения дисциплинированности автомобилистов, а не для того чтобы «подвести водителей под штраф».

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Камеры ГИБДД показали на интерактивной карте
Камеры ГИБДД показали на интерактивной карте

На сайте ГИБДД России впервые появилась общедоступная карта с указанием всех видеокамер, установленных на дорогах. Ресурс доступен на сайте ведомства …


Зеленского предупредили о военном перевороте
Зеленского предупредили о военном перевороте

Владимиру Зеленскому угрожает новая опасность. 24 августа его могут свергнуть военные, которые соберутся на альтернативный парад. Об этом в эфире телеканала …


Снижена минимальная стоимость участков для развития виноградарства
Снижена минимальная стоимость участков для развития виноградарства

В рамках масштабного проекта «Терруар Севастополь» департамент по имущественным и земельным отношениям на 30% снизил стоимость десяти земельных участков. Они …


Водитель троллейбуса Симферополь- Ялта вез пассажиров, находясь под действием наркотика
Водитель троллейбуса Симферополь- Ялта вез пассажиров, находясь под действием наркотика

На Ангарском перевале водитель троллейбуса, ехавшего из столицы Крыма в Ялту, пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу. Его …


КПРФ уличили в желании превратить солдат в людей второго сорта
КПРФ уличили в желании превратить солдат в людей второго сорта

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, согласно которому солдаты-срочники лишаются права голосования на региональных выборах, и объяснила свою …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты