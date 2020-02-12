ГИБДД разрешат аннулировать карту о прохождении техосмотра

12 февраля 2020     18
ГИБДД разрешат аннулировать карту о прохождении техосмотра

Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать диагностическую карту, если выяснится, что техосмотр (ТО) проводился с нарушениями либо не проводился вовсе. Соответствующий проект изменений в правила прохождения ТО разработан Минтрансом России и опубликован на regulation.gov.ru, пишет «Коммерсант» 12 февраля.

Согласно документу, в случае аннулирования карты инспектор обязан проинформировать об этом страховую компанию и «решить вопрос» о привлечении оператора ТО к ответственности. При этом действия страховщиков в проекте изменений не прописаны.

Изменения вступят в силу 8 июля текущего года наряду с новым законом о техосмотре. Теперь процесс проведения диагностики должен фиксироваться на фотокамеру, а снимки будут храниться в МВД. Всего должно быть три фото — до, во время и после процедуры.

Ожидается, что документ сделает невозможной покупку диагностических карт без прохождения ТО — так на сегодняшний день поступают около 80% автовладельцев. С конца июля за управление автомобилем без ТО будет налагаться штраф в размере 2 тыс. рублей.

В декабре Госдума отклонила законопроект об отмене техосмотра для личного автотранспорта. Документ был внесен депутатами от «Справедливой России», в нем предлагалось расширить список машин, которые не подпадают под действие законодательства о ТО. Депутаты указывали, что смертность в ДТП вызвана не неисправностью авто, а качеством дорог, а сама процедура проводится лишь формально.

Эксперты предлагали вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД.

Источник: Газета Известия

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