Гигантскую статую Роналду-робота показали итальянскому городу

В итальянском городе Виареджо состоялся традиционный карнавал, по ходу которого зрителям была показана гигантская статуя футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду. Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте BR Football.

Роналду показали в образе человекоподобного робота, сама скульптура была выполнена из папье-маше. Авторы поместили над ней надпись «идол».

В 2017 у терминала аэропорта острова Мадейра, где родился Роналду, был установлен его бюст. Скульптура превратилась в мем из-за отдаленного сходства с внешностью нападающего. В изображении скульптора футболист криво улыбается, один его глаз значительно больше другого. Позднее бюст убрали, а на его месте появилась новая скульптура, изображающая Роналду.

Форвард — обладатель пяти «Золотых мячей». Он также известен по выступлениям за мадридский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».

Источник: Лента.Ру