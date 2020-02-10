Гигантскую статую Роналду-робота показали итальянскому городу

10 февраля 2020     18
Гигантскую статую Роналду-робота показали итальянскому городу

В итальянском городе Виареджо состоялся традиционный карнавал, по ходу которого зрителям была показана гигантская статуя футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду. Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте BR Football.

Роналду показали в образе человекоподобного робота, сама скульптура была выполнена из папье-маше. Авторы поместили над ней надпись «идол».

В 2017 у терминала аэропорта острова Мадейра, где родился Роналду, был установлен его бюст. Скульптура превратилась в мем из-за отдаленного сходства с внешностью нападающего. В изображении скульптора футболист криво улыбается, один его глаз значительно больше другого. Позднее бюст убрали, а на его месте появилась новая скульптура, изображающая Роналду.

Форвард — обладатель пяти «Золотых мячей». Он также известен по выступлениям за мадридский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».

Источник: Лента.Ру

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Гигантскую статую Роналду-робота показали итальянскому городу
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В итальянском городе Виареджо состоялся традиционный карнавал, по ходу которого зрителям была показана гигантская статуя футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду. Фотографии …



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