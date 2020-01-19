Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут от –1 до –6, дневная температура там тоже от 0 до –2. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все-таки», — рассказал он агентству.

Кроме того, в Гидрометцентре отметили, что за это время земля покроется снегом и вероятна метель из-за усиления ветра. Однако Вильфанд подчеркнул, что к выходным температура в Москве снова повысится.

Ранее в этот день синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве и Санкт-Петербурге в период с 18 по 27 января. Ожидается превышение климатической нормы, отклонение от нее составит до 12 градусов.

Источник: Газета Известия