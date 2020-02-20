Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 20 февраля

20 февраля 2020     7
Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве 20 февраля

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +5 градусов ожидается в Москве в четверг, 20 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 3-5 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до -1 градуса. Ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

По области температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. В ночь на пятницу в Подмосковье может похолодать до -3 градусов.

Синоптики также приводят данные о рекордных температурах в этот день по данным за 70 лет. Так, максимальные +6 были зафиксированы в Москве 20 февраля 1976 года, минимальные -27,9 – в этот день в 1950 году.

Очередной температурный рекорд был побит в столице 19 февраля. Зафиксированная температура в +4,3 градуса превысила предыдущий рекордный показатель 1925 года, тогда воздух прогрелся до +3,7 градуса.

Источник: Газета Известия

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