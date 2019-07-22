Гимнастка упала с высоты в Центре цирковых искусств в Москве

Воздушная гимнастка Анна Андрюшкова упала с высоты во время выступления в Центре цирковых искусств в московском районе Измайлово. Пострадавшую девушку доставили в городскую клиническую больницу имени Иноземцева. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил источник в экстренных службах столицы.
29-летнюю пострадавшую не стали перемещать до приезда врачей. К месту ушиба приложили лед, уточняет телеканал «360».
Медики, прибывшие на место происшествия, забрали пострадавшую в больницу. В настоящее время гимнастке делают рентген, чтобы понять, какие именно повреждения она получила. Пока диагноз неизвестен.
На странице Андрюшковой во «ВКонтакте» есть информация, что она выступает на подвешенном под потолком обруче.
Источник: Газета Известия
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