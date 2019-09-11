Гимн Псковской области будут исполнять на сессиях местного парламента

11 сентября 2019     19
Гимн Псковской области будут исполнять на сессиях местного парламента

В Псковской области на первой и последней сессиях очередного созыва регионального собрания планируется исполнять гимн области. Соответствующие изменения в регламент законодательного органа одобрили члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Работа над произведением еще не завершена.

Кроме того, как сообщает Псковское агентство информации, установлена дата окончания парламентских каникул – 10 сентября. Это связано с тем, что до 15 сентября депутаты должны принимать решение о величине прожиточного минимума в регионе.

Изменения касаются полномочий секретаря сессии, а доклад к парламентскому часу будет готовить областная администрация. Порядок ежегодного отчета губернатора также будет изменен.

Источник: Газета Известия

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