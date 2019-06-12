Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому

12 июня 2019     35
Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому

Находящийся в реанимации после нападения неизвестного гитарист коллектива «Ляпис Трубецкой» и группы Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте группы.

Музыканта госпитализировали 6 июня. По словам продюсера группы Евгения Колмыкова, Владыко зашел на несколько минут в бар в Минске, через час его обнаружили без сознания, сообщает «Еврорадио».

Колмыков рассказал, что на записях с камер видеонаблюдения видно, как к гитаристу подходит человек, который сидел за соседним столиком с тремя друзьями. Музыкант кивнул ему и вышел из бара. О том, кто и где нашел Владыко, не сообщается. Сразу после госпитализации его прооперировали, в настоящий момент он находится на искусственной вентиляции легких.

По словам сестры музыканта, у Владыко при себе была борсетка с деньгами, банковскими картами и мобильным телефоном. В больницу его привезли без личных вещей.

Источник: Лента.Ру

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Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому
Гитарист «Ляписа Трубецкого» впал в кому

Находящийся в реанимации после нападения неизвестного гитарист коллектива «Ляпис Трубецкой» и группы Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому. Об этом …



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