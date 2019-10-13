Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом

Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом. Фотографии он разместил в своем Instagram, выразив соболезнования в связи со смертью Леонова.

«Мы потеряли настоящего героя. Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в космос, и он был бы первым человеком на Луне, если бы русские не потеряли импульс в космической гонке», — отметил Мэй.

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15:43 — 11 октября

Гитарист добавил, что несколько раз встречался с Леоновым и запомнил его как «уникального в своем роде человека», — несмотря на все свои достижения, он был довольно скромным в общении.

К фотографии Леонова и Армстронга — первого человека, вышедшего в открытый космос, и первого ступившего на Луну, — он добавил свои собственные снимки с советским космонавтом. «Мы все обеднели без него», — написал музыкант Queen.

85-летний космонавт Алексей Леонов умер 11 октября. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

18 марта 1965 года Леонов первым в мире вышел в открытый космос. Десять лет спустя в ходе своего второго и последнего полета на околоземную орбиту принял участие в первой в истории стыковке советского («Союз-19») и американского (Apollo 21).

Источник: Лента.Ру