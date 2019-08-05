Глава белорусского ЦИК сочла оппозиционеров сектантами

5 августа 2019     16
Глава белорусского ЦИК сочла оппозиционеров сектантами

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина выступила за реформу избирательного законодательства страны. Об этом она заявила в эфире ОНТ. Запись доступна на YouTube.

По мнению Ермошиной, выборы в Белоруссии должны проходить по пропорциональной системе. «Партии никогда не будут готовы, пока у них не появится вероятная возможность действительно получить какое-то количество мест в парламенте. Только переходя в элиту из обыкновенных сект — ведь пока это небольшие группы людей — они смогут нарастить количество членов и получить интересных, достойных политиков», — считает она.

Глава ЦИК уверена, что страна перейдет на пропорциональную избирательную систему, однако «пока не знает, когда». Ермошина заявила, что для этого руководству республики «нужна политическая воля».

Ранее Ермошина выступила в поддержку прямых выборов глав сельских поселений. По мнению чиновницы, уровень сельских поселений хорошо подходит для эксперимента с избирательной системой: если он пройдет удачно, новые принципы можно будет применить и на уровне городов. «Но, чтобы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу», — подчеркнула она.

Источник: Лента.Ру

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