Глава ВОЗ направился в Китай

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус направился в Китай в связи со вспышкой коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

В Китае глава ВОЗ планирует встретиться с правительством и экспертами в области медицины, которые участвуют в борьбе со вспышкой коронавируса. Он подчеркнул, что ВОЗ работает семь дней в неделю и 24 часа в сутки, чтобы поддержать Китай и его народ в это непростое время.

Ранее 26 января стало известно, что число летальных исходов пневмонии, вызванной коронавирусом, увеличилось до 57. Число подтвержденных случаев заболевания составило 2027. До этого сообщалось о 2002 заболевших и 56 умерших.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава, в России заболевание не выявлено.

Источник: Газета Известия