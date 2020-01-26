Глава ВОЗ направился в Китай

26 января 2020     11
Глава ВОЗ направился в Китай

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус направился в Китай в связи со вспышкой коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

В Китае глава ВОЗ планирует встретиться с правительством и экспертами в области медицины, которые участвуют в борьбе со вспышкой коронавируса. Он подчеркнул, что ВОЗ работает семь дней в неделю и 24 часа в сутки, чтобы поддержать Китай и его народ в это непростое время.

Ранее 26 января стало известно, что число летальных исходов пневмонии, вызванной коронавирусом, увеличилось до 57. Число подтвержденных случаев заболевания составило 2027. До этого сообщалось о 2002 заболевших и 56 умерших.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава, в России заболевание не выявлено.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Точка невозврата пройдена: вирус в Китае распространяется быстрее, чем что–либо и когда–либо (ФОТО, ВИДЕО)
Точка невозврата пройдена: вирус в Китае распространяется быстрее, чем что–либо и когда–либо (ФОТО, ВИДЕО)

Власти КНР говорят, что вирус является инфекционным даже во время инкубационного периода, чего не было в случае вспышки атипичной пневмонии …


Глава ВОЗ направился в Китай
Глава ВОЗ направился в Китай

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус направился в Китай в связи со вспышкой коронавируса. Об этом он …


Шнуров назвал россиян самыми творческими людьми
Шнуров назвал россиян самыми творческими людьми

Сергей Шнуров назвал русских людей одними из самых креативных в мире. Особенно способность к творческому мышлению выражается в решении бытовых …


Cевастопольская Ассоциация медсестер отметила юбилей
Cевастопольская Ассоциация медсестер отметила юбилей

Исполнилось 10 лет со дня основания Ассоциации. На торжественном собрании лучшим медсестрам города вручили грамоты и благодарности. Сейчас общественная организация …


Быстрицкий назвал Всеволода Чаплина ярким и противоречивым человеком
Быстрицкий назвал Всеволода Чаплина ярким и противоречивым человеком

20:08 Анастасия Румянцева Декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель Совета Фонда развития и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты