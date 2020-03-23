Глава дипломатии ЕС поприветствовал помощь Италии от России

Уполномоченный Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель поприветствовал оказание Москвой помощи Риму в связи с распространением в Италии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 23 марта.

Во время заседания министров иностранных дел из 27 стран, которое проходило в формате видеоконференции, Боррель отметил, что в настоящий момент помощь от любой страны приветствуется.

«Россия (так сильно – ред.) не пострадала (от вспышки коронавируса – ред.), слава Богу, и находится в ситуации, когда может помочь Италии. Даже кубинские доктора прибывают в Италию. Помощь всех стран приветствуется», — подчеркнул Боррель.

Уполномоченный ЕС по внешней политике также напомнил, что Евросоюз оказывал поддержку Китаю, когда там вспыхнула эпидемия короновируса. Он признал, что, однако, теперь болезнь начала стремительно распространяться и в странах Содружества.

23 марта семь военно-транспортных самолетов из России с группой специалистов и грузом медицинского оборудования приземлились в Риме для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения в Италии, по данным Worldometer на 23 марта, составляет 59 138, выздоровели 7024 пациента. Скончались 5476 человек.

10 марта Италия закрылась на карантин. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, закрыты кинотеатры, музеи, развлекательные центры, не работают учебные заведения.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент. Через 11 дней страна обогнала по числу погибших Китай.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире по состоянию на 23 марта подтверждено почти 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек.

Источник: Газета Известия