Глава Калмыкии назначил экс-квнщика Тарбаева своим постпредом при президенте РФ

22 октября 2019     10
Глава Калмыкии назначил экс-квнщика Тарбаева своим постпредом при президенте РФ

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом руководитель республики Бату Хасиков сообщил на своей странице в Instagram во вторник, 22 октября.

«Принял решение назначить Сангаджи Андреевича постоянным представителем главы республики Калмыкия при президенте Российской Федерации – заместителем председателя правительства республики Калмыкия», — написал он.

Хасиков отметил, что Тарбаев — состоявшийся общественный деятель, один из наиболее известных калмыков, успешный бизнесмен.

Он выразил уверенность, что новый постпред сделает все для того, чтобы у Калмыкии была достойная поддержка в федеральном центре и проводилась системная работа по привлечению инвестиций.

Сангаджи Тарбаев является членом Общественной палаты Москвы, генеральным директором компании My Way Productions и продюсер промоуторской компании Fight Nights.

21 сентября победивший на выборах главы Калмыкии Бату Хасиков вступил в должность. Инаугурация состоялась в рамках торжественного заседания Народного хурала (парламента) республики шестого созыва.

Источник: Газета Известия

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