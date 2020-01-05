Глава МИД Ирана назвал Помпео клоуном из-за слов о смерти генерала КСИР

5 января 2020     43
Глава МИД Ирана назвал Помпео клоуном из-за слов о смерти генерала КСИР

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майкла Помпео «клоуном» из-за слов о том, что жители Ирака радуются смерти генерала Касема Сулеймани.

2 января Помпео написал в Twitter, что «иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы, благодарные за то, что генерала Сулеймани больше нет».

Он также прикрепил к сообщению видеозапись, на кадрах которой запечатлены бегущие по улице с иракскими флагами и кричащие люди.

«Сутки назад высокомерный клоун, выдающий себя за дипломата, заявил, что люди танцуют в городах Ирака», — написал Зариф в Twitter.

Он добавил, что «сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер ответили ему», имея в виду прошедшую в субботу, 4 января церемонию прощания с Сулеймани.

Иранский генерал был убит в Ираке 2 января при налете американской авиации. Сулеймани командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс».

Оно отвечает за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом. КСИР был признан США террористической организацией в апреле 2019 года. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал, что данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал Сулеймани террористом номер один в мире.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Пушков предложил США отдать Техас
Пушков предложил США отдать Техас

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте предложил США вернуть штат Техас Мексике. Таким образом он прокомментировал заявление американского генерала …


«Свои» герои: в МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры
«Свои» герои: в МИД Украины ответили на заявление послов Польши и Израиля о прославлении Бандеры

В МИД Украины заявили, что каждый народ имеет право самостоятельно определять своих героев. Таким образом в ведомстве отреагировали на совместное …


Глава МИД Ирана назвал Помпео клоуном из-за слов о смерти генерала КСИР
Глава МИД Ирана назвал Помпео клоуном из-за слов о смерти генерала КСИР

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майкла Помпео «клоуном» из-за слов о том, что жители Ирака радуются …


Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы
Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы

Военная коалиция во главе с США подтвердила, что 4 января иракские базы подверглись двум атакам. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, …


Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы. По его …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты