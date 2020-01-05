Глава МИД Ирана назвал Помпео клоуном из-за слов о смерти генерала КСИР

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал госсекретаря США Майкла Помпео «клоуном» из-за слов о том, что жители Ирака радуются смерти генерала Касема Сулеймани.

2 января Помпео написал в Twitter, что «иракцы танцуют на улицах в поддержку свободы, благодарные за то, что генерала Сулеймани больше нет».

Он также прикрепил к сообщению видеозапись, на кадрах которой запечатлены бегущие по улице с иракскими флагами и кричащие люди.

«Сутки назад высокомерный клоун, выдающий себя за дипломата, заявил, что люди танцуют в городах Ирака», — написал Зариф в Twitter.

Он добавил, что «сотни тысяч наших гордых иракских братьев и сестер ответили ему», имея в виду прошедшую в субботу, 4 января церемонию прощания с Сулеймани.

Иранский генерал был убит в Ираке 2 января при налете американской авиации. Сулеймани командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс».

Оно отвечает за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом. КСИР был признан США террористической организацией в апреле 2019 года. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия американской стороны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал, что данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал Сулеймани террористом номер один в мире.

Источник: Газета Известия