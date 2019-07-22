Глава МИД Ирана назвал санкции США экономическим терроризмом

Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана являются экономическим терроризмом. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Министр уточнил, что терроризм — это применение насилия и запугивания граждан страны для достижения политических целей. США используют экономический терроризм, который нельзя назвать санкциями, ведь они не направлены на соблюдение законодательства.

Today at NAM mtg on sanctions I said, “Terrorism is use of violence & intimidation against civilians in pursuit of political aims.” The US is thus engaged in #EconomicTerrorism. It cannot be called “sanctions”, as they’re not designed to enforce laws. They in fact violate law. pic.twitter.com/NaajhwOtf4 — Javad Zarif (@JZarif) July 21, 2019

Летом 2015 года между Ираном, Россией, Великобританией, Германией, Китаем, Францией и США был подписан Совместный всеобъемлющий план действий. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В частности, Тегеран обязался в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды. При этом республика может иметь у себя 300 кг низкообогащенного урана и 130 т тяжелой воды.

В мае 2018 года США объявили о выходе из сделки. Американский президент Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия вопреки соглашению. После этого Вашингтон неоднократно продлевал действие старых санкций и объявлял о новых мерах против исламской республики.

8 мая 2019 года Иран уведомил участников СВПД о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушением Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся подписантов соглашения в должной мере решить возникшие проблемы.

Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.

10 июля телеканал CNN со ссылкой на источник в минобороны Соединенных Штатов сообщил, что пять малых кораблей, вероятно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив, и потребовали остановиться в Ормузском проливе.

Источник: Газета Известия